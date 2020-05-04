Murat Yetkin: 65 yaş üstü için cumartesi ve pazar iki kez dışarı çıkma kararı alınabilir; AVM’ler için 11’inde tam kapasite açılış ihtimali oldukça zayıf

Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında altıncısı düzenlenecek dijital kabine toplantısında olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yapılacağı konuşulan esnetme ile okul ve AVM’lerin açılışına ilişkin karar alınması bekleniyor. Öte yandan toplantıda şehirlerarası yolculuk yasağının süresinin de uzatılması gündeme gelecek. Gazeteci Yazar Murat Yetkin, söz konusu toplantıda çıkması beklenen kararlara ilişkin kaynaklarından edindiği edindiği bilgileri şöyle aktardı:

- 65 yaş üstü vatandaşlar, muhtemelen önümüzdeki hafta sonundan itibaren cumartesi sabah ve öğleden sonra ile pazar günü sabah ve öğleden sonra dört bölüme ayrılarak sokağa çıkabilecekler. Bu sırada sokağa çıkma yasağı, izin verilen 65+ grup dışında geçerli olacak.

-20 yaş altı konusunda şu anda farklı bir uygulama beklenmiyor. Çünkü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı daha çok okulların açılıp-açılmayacağı konusuna bağlı.

- AVM’ler için 11’inde tam kapasite açılış ihtimali oldukça zayıf görünüyor. Sağlık ve İçişleri çevreleri vatandaşların hafta içi de olsa, uzun süre kapalı kaldıktan sonra dışarı adeta hücum edip, AVM’lerde sosyal mesafe kurallarını vahim düzeyde ihlal etmesinden endişe ediyorlar.

Yetkin son olarak şunları aktardı:

“Hükümetin alacağı kararda yalnızca Bilim Danışma Kurulu’nun halk sağlığı açısından önerileri etkili olmayacak. Hem Sağlık Bakanlığı, hem de YÖK bünyesinde hastalığın bulaşma hızının ve ölümlerin ne zaman söneceği, bu aşamadan sonra etkilerinin ne kadar süreceği konusunda özel komiteler çalışıyor. İyi durum senaryosu Haziran başı, kötü surum senaryosu ise Ağustos başına dek uzuyor. Tabii yeni bir dalga ihtimalleri ayrı çalışma konusu.”

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TIKLAYIN - Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma izni verilecek