Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma izni verilecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hafta sonu diğer insanların sokağa çıkmadığı günlerde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma izni verilecek" dedi.



Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para/Gündem programında Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tevfik Özlü'nün konuşmalarından satır başları şöyle...

"Uzun zamandır evlerinde mahsur kaldılar, bu beden ve ruh sağlıkları için büyük risk"

"Ben kendi adıma, böyle bir kararın doğru olacağına inandığımı söylemiştim. Büyüklerimiz çok uzun zamandır evde mahsur kaldılar. Bu hem bedensel hem de ruh sağlıkları için büyük bir risk. Artık onları mobilize etme zamanı geldi. Bu yaparken onları korumamız gerekiyor. Bu da mümkün görünüyor.

Bilim Kurulu'nda geçen toplantıda bu konuşulmuştu. Büyüklerimizi riske atmadan nasıl yapabiliriz, bunun planlanması gerekiyor. Sanırım bu çalışmalar yapıldı. Şimdi, muhtemelen hafta sonunda, diğer insanların sokağa çıkmadığı dönemde 65 yaş ve üstünün belirli sınırlarla, birkaç saat dolaşmalarına izin verilecektir diye düşünüyorum ben.

TIKLAYIN - Bugün Erdoğan duyuracak; Türkiye'nin gözü üç kararda: Sınav tarihleri, 65 yaş üstü için esnetme ve 19 Mayıs haftası ile Ramazan Bayramı'nda 4 günlük yasak