Bugün Erdoğan duyuracak; Türkiye'nin gözü üç kararda: Sınav tarihleri, 65 yaş üstü için esnetme ve 19 Mayıs haftası ile Ramazan Bayramı'nda 4 günlük yasak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir mesaisini sürdürdüğü İstanbul Huber Köşkü’nden videokonferansla altıncı kez başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde milyonlarca genç ve sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstünü ilgilendiren kritik kararlar alınacak. Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS’nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı liselere giriş sınavı LGS’nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor.

“YKS Tarihine Dokunma”

Ancak YKS’nin haziran ayına geri alınacağı iddiaları üzerine milyonlarca öğrenci Twitter’dan “YKS Tarihine Dokunma” hashtag’i açmıştı. Yaklaşık 4.3 milyon öğrencinin gireceği her iki sınavla ilgili tüm etkenler ve öneriler göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapacağı sunumun ardından son karar kabinede verilecek.

65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri

Toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor. Esnetme kararının 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın son halini verdiği normalleşme eylem planı da ele alınacak.

İKİ BAYRAMDA 4 GÜN YASAK GELEBİLİR

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.

Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.