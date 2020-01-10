Murat Yetkin, 10 Ocak'ın neden 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak anıldığını yazdı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin 10 Ocak'ın neden Çalışan Gazeteciler Günü olarak anıldığının hikayesini anlattı.

10 Ocak'a 'Çalışan Gazeteciler Günü' adı verilmesinin kökenlerinin 1961'e dayandığını ifade eden Yetkin, bu süreçteki çabalarından sebep gazeteciler Abdi İpekçi ve Altan Öymen'in bu süreçteki çabalarını vurguladı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ondan önce de 10 Ocak’ın neden Çalışan Gazeteciler Günü olarak anıldığını hatırlatmak.

Bu gerekli, çünkü bugün yaşanan pek çok sorunu anlamak için geçmişini bilmemiz gerekiyor. 27 Mayıs 1960 darbesi ardından yeni Anayasa hazırlanırken, Demokrat Parti devrinde açık baskı gören gazeteciler de siyasi ve ekonomik baskılara karşı haklarının korunmasını talep ediyorlar. (Burada o günlerin genç gazetecisi, meslek büyüğümüz Altan Öymen’in çabalarını anmak isterim.) Bu çerçevede 1961’de 212 sayılı Basın İş Kanunu çıkıyor. Bu yasa gazetecilere –yasal zorunluluk halleri dışında- haber kaynaklarını saklı tutabilmekten, kolaylıkla işten atılmalarına karşı güvencelere dek yeni haklar, gazete patronlarına da bazı yükümlülükler getiriyor. Gazete patronları buna karşı çıkıp 10 Ocak 1961’de yayınlarını durdurunca, gazeteciler kolları sıvayıp kendi imkânlarıyla (ve 1 Şubat 1979’da suikastla öldürülen Abdi İpekçi önderliğinde) 11 Ocak günü “Basın” adında bir gazete basmaya başlıyorlar. Üç gün sonra gün patronların boykotu kırılıyor, 212 sayılı Basın Kanunu+ uygulanmaya başlıyor. Gazetelerin baskı sayılarına göre kamu ilanlarından daha adil pay almaları, iktidarda kim varsa onların kayırılıp, eleştirel olanların cezalandırılmaması için de Basın İlan Kurumu oluşturuluyor. 10 Ocak budur."

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