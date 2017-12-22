Murat Uyurkulak'tan cinsel taciz yazısı eleştirilen Aslı Tohumcu'ya destek: Bırakın, düzülenler anlatsın!

Yazar Murat Uyurkulak, Bavul dergisinde yayımlanan ve bir ilkokul öğrencisi üzerinden cinsel tacizin anlatıldığı yazıyı kaleme alan Aslı Tohumcu’ya destek verdi. Sosyal medyada, “cinsel tacize özendirebilecek ifadeler barındırdığı” ve “mağduriyeti artırabileceği” gerekçeleriyle büyük tepki çeken Tohumcu’yu "damarında hissettiğini” kaydeden Uyurkulak, "Çekilin şöyle kenara… Biraz susun artık… Yeter… Bırakın, düzülenler anlatsın!” dedi.

Şair Küçük İskender de Tohumcu’ya yönelik tavrı kınadığını belirterek, "Demonik dilin iyiyi anlatma çabasına, ironiye tahammülsüzlüğe "düz" bakış hep kurban arar. Aslı yalnız değil. Aslılar hiç yalnız değil” açıklamasında bulundu. “Yazı yazarını bağlar” bakışını da eleştiren Küçük İskender, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Üstelik "yazı yazarını bağlar" bakışı da yazıda ifade edilen tacizin, terk edilmenin birebir delilidir. Bu kadar ahlakçı olanlar şair genelevi açılması konusunda da ne diyecekler acaba? Kesin, bunu da yanlış anlayacaklardır. Yaşasın vıdı vıdı, kahrolsun modernizm!” diye konuştu.

Gazete Duvar’da yer alan yazısında 6-7 yaşındayken başından geçen bir cinsel saldırıyı, 18 yaşındayken birden bire hatırlamasını ve bu olayın kendisinde yarattığı travmayı anlatan Uyurkulak, "Diyorlar ki anlat… Anlatıyorsun, diyorlar ki, öyle değil böyle anlat… Böyle anlatıyorsun, diyorlar ki, böyle değil şöyle anlat… Şöyle anlatıyorsun, diyorlar ki, yine sıçtın, boş ver, anlatma, sus, sapık, gerizekalı, müptezel, dallama, dingil, hain, pislik…” ifadelerini kullandı. Uyurkulak, şöyle devam etti:

"Anlatamamanın ıstırabı çok ağır… Ama emin olun, anlatmanın ıstırabı daha da ağır… Anlatmanın yolunu ararken çekilen ağrıların, yaşanan çaresizliğin, başını o duvardan duvara vururken kesilen nefesin ıstırabı… Tekrar tekinsiz bir boşlukta uğuldamaya başlayan o pis nefesin…

Abis’in yazarını, Taş Uykusu’nun yazarını, Aslı Tohumcu’yu damarımda hissettim, hissediyorum… Çekilin şöyle kenara… Biraz susun artık… Yeter…

Bırakın, düzülenler anlatsın!”

Yazının Gazete Duvar’da yayınlanan tamamını buradan okuyabilirsiniz.