Bavul'daki 'taciz deneyimi' yazısı üslup tartışması yarattı: "Kız çocuğu üzerinden pornografik laflar etmek farkındalık yaratmak değildir!"

Bavul dergide Aslı Tohumcu imzasıyla yayımlanan ve bir ilkokul öğrencisi üzerinden tacizin anlatıldığı yazıya ilişkin olarak sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

Gazeteci Burcu Karakaş Twitter hesabından, "Kız çocuğu üzerinden pornografik laflar etmek farkındalık yaratmak falan değildir" dedi. Karakaş'a derginin hesabından, "Eserin sahibine eleştirilerinizi yöneltmeyi de bir ara düşünebilirsiniz. Eser ilk önce yazanı bağlar. Siz İmzayı bilerek kapatınca imzasız bir yazı gibi olmuş" cevabı geldi.

T24'ün notu: Tepkilere neden olan söz konusu yazı, cinsel tacize özendirebilecek ifadeler içerdiğinden bu habere eklenmemiştir.

Yazar Aslı Tohumcu'dan açıklama

“Bavul dergi aralık yazım hakkında birkaç söz söylemem şart oldu. Kendi başımdan geçen tacizleri dergiye yazarken, niyetim elbette taciz mağdurlarını incitmek, tacizi övmek ya da tacizciyi cesaretlendirmek değildi. Yazım yüzünden eli, gözü ya da kalbi yanan kadınlar olması beni de üzüyor. Bu alanda benim gibi mücadele eden ve yazımı kendi yanlışı/doğrusu içinde değerlendiren, eleştiren insanlara da selam ederim. Yirmi yıldır öykü ve romanlarımda kadınların ağzından erkek şiddetini yazıyorum. Bu yazıdaysa tam tersini, yani tacizcinin dilinden yazmayı denedim ve görünen o ki, hâlâ acısını hissettiğim travmamı aktarmakta kullandığım üslup sorunlu bulundu. Bunu tartışmak gerekir elbette. Ben dilimi böyle kurdum, bu derdi böyle vahşi bir dille anlatmak istedim. Söyleyin nasıl yapmalı? Tacizin ifşası konusunda literatür, atölye önerilerinizi bekliyorum. Tacizcilere yönelik öfkelerini bana kusanları da affediyorum. Diyeceğim, bugüne kadar yazdığım her kitapta niyetimin, özellikle bu konuda berrak ve açık olduğunu düşünüyorum.”

Bavul'dan okuyucularına: Üslup nedeniyle incittiğimiz...