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Murat Ülker: Müjde, yanlış anlaşılmaktan kurtuluyorum!

Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Murat Ülker, Ali Atıf Bir'in rektörlükten alınmasını böyle duyurdu

06 Kasım 2015 16:42

Prof. Ali Atıf Bir, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınarak yerine Prof. Dr. Cengiz Kallek atandı. Atamayı, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Murat Ülker, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurdu.

Murat Ülker, "Müjde, Şehir Üniversitesi mütevelli heyet ve rektör seçimi yenileniyor. Ben de yanlış anlaşılmaktan kurtuluyorum. Haklarınızı helal ediniz. Ali Atıf Bir beyefendi vekaletten ayrılıyor. Asaleten kadim dostum Cengiz Kallek beyefendiyi atadım. Yanlış anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.

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