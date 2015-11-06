'Paralelci' iddiasıyla suçlanan Ali Atıf Bir'in rektörlüğü üç hafta sürdü!

Şehir Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten getirilen ve hükümete yakın medya tarafından "paralel yapıya destek verdiği" iddia edilen Prof. Ali Atıf Bir görevinden alındı. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Murat Ülker, Bir'in yerine Prof. Dr. Cengiz Kallek'in atanacağını duyurdu.

Şehir Üniversitesi’nde vekaleten rektörlük yapan ve kayyum atanarak el konulan Birgün gazetesinde yazılar kaleme alan Ali Atıf Bir’in yerine Cengiz Kallek atanacak.

Şehir Üniversitesi rektörlüğüne geçen ay, Bugün köşe yazarı Ali Atıf Bir atandı. Atıf Bir, rektörlük için kendisini Mütevelli Heyet Başkanı Murat Ülker'in bizzat aradığını belirterek, patronu Akın İpek'ten izin isteyip ayrıldığını bildirmişti. Bunun üzerine Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Burhanettin Duran, Doç. Dr. Fahrettin Altun ve Medaim Yanık istifalarını açıklamıştı.

Murat Ülker de kişisel Twitter hesabından, "Ali Atıf Bir beyefendi vekaletten ayrılıyor. Asaleten kadim dostum Cengiz Kallek beyefendiyi atadım. Yanlış anlaşılma olmasın" dedi.

Ülker ayrıca sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle şu mesajı paylaştı: Müjde, Şehir Üniversitesi mütevelli heyet ve rektör seçimi yenileniyor. Bende yanlış anlaşılmaktan kurtuluyorum. Haklarınızı helâl ediniz.

Haberi Star gazetesi haberi, "Murat Ülker de 'Hoca'yı kırmadı ve değişiklik gerçekleşti" şeklinde verdi. Gazetede şu ifadeler yer aldı: "Rektör değişikliğinin perde arkasında ise Şehir Üniversitesini fikir babası olan Başbakan Davutoğlu'nun ricası yatıyor. Salı günü üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Murat Ülker'le görüşen Davutoğlu, Ülker'den üniversitedeki rektör tartışmasını bitirmesini istedi. Murat Ülker de 'Hoca'yı kırmadı ve değişiklik gerçekleşti."