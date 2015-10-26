Şehir Üniversitesi'nde üç istifa: "Rektör Ali Atıf Bir paralel yapı destekçisi!"

Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Murat Ülker'in yaptığı ve Bilim ve Sanat Vakfı'nın birikimleriyle katkı sağladığı İstanbul Şehir Üniversitesi'nden üç akademisyen birden istifa etti. Prof. Dr. Burhanettin Duran, Doç. Dr. Fahrettin Altun ve Prof. Dr. Medaim Yanık, istifa gerekçesi olarak kısa süre önce rektörlüğe getirilen eski Bugün yazarı, Prof. Ali Atıf Bir'in "paralel yapıya destek vermesi" olarak gösterildi.

Ali Atıf Bir'in rektörlüğe atanmasına hükümete yakın gazetelerde yazan yazarlardan da tepki gelmişti. Star yazarı Cem Küçük, Ali Atıf Bir'i "paralel yardakçısı" olarak niteleyerek "Daha önce yaptıkları sebebiyle takdir ettiğim Murat Ülker’i akla ve mantığa davet ediyorum" demişti. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya da "Bazı makamlara 'paralelciler' veya 'paralel bulaşıkları' getirilecekse, biz neyin mücadelesini veriyoruz ki?" diye sormuştu.

Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Murat Ülker'in yaptığı ve Bilim ve Sanat Vakfı'nın birikimleriyle katkı sağladığı Şehir Üniversitesi'nden bugün üç akademisyen birden Ali Atıf Bir'in üniversite rektörlüğüne getirilmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve en son 1 Ekim'de Murat Ülker'den aldığı teklifle köşe yazarlığını bıraktığını yazan Bir, yazısını "İpek Medya Grubu'nun sahibi Akın İpek'e saygısı, Medya Grup Başkanı Ayhan Yurttaş'a sevgisi, Genel Yayın Yönetmenim Erhan Başyurt'a bıraktığı özgürlük alanı için gönülden teşekkür ederim. Tarık Toros, Murat Uzun TV programlarıma büyük destek verdiler hepsi sağ olsun" diyerek bitirmişti.

Üniversitenin kadrosunda yedi yıldır bulunan Prof. Dr. Burhanettin Duran, Doç. Dr. Fahrettin Altun ve Prof. Dr. Medaim Yanık'tan üç akademisyen bugün yayınladıkları bir mektupla üniversiteden istifa ettiklerini belirtti. Üniversitenin 7 kişilik kurucu akademik kurulunun 3 üyesi olan akademisyenler yayınladıkları istifa mektubunda "Kurucuları arasında yer aldığımız ve yaklaşık 7 yıldır hizmet verdiğimiz İstanbul Şehir Üniversitesi'nden bugün itibariyle istifa ediyoruz" dedi.

'Paralel devlet yapılanmasına destek veren...'

Akademisyenler "gelinen noktada üniversitenin kurucu felsefesinden uzaklaştığını ve bundan rahatsız duyduklarını" belirterek "Üniversite Rektörlüğüne Ali Atıf Bir gibi İstanbul Şehir Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu ve değerleriyle açık bir karşıtlık içinde olan, "YÖK türbanla mücadelede sonuna kadar haklı. Türban üniversiteye girerse Türkiye Şeriatla savaşı kaybeder" gibi ifadelerle anti-demokratik ve özgürlük karşıtı cephede yer alan ve bugüne dek "paralel devlet yapılanması"na destek veren bir ismin getirilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Ve 'Biz yokuz' diyoruz" açıklamasında bulundr.

İşte istifa mektubu

Kurucuları arasında yer aldığımız ve yaklaşık 7 yıldır hizmet verdiğimiz İstanbul Şehir Üniversitesi'nden bugün itibariyle istifa ediyoruz.

İstanbul Şehir Üniversitesi, iyi, doğru ve güzeli aramak, "insan, toplum ve doğayı anlamak, bu arayış ve anlayışın ürünü olan bilgileri tüm insanlıkla paylaşmak misyonu etrafında kurulmuştu. Bölgemizin ve Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olma vizyonuyla öne çıkmak isteyen üniversitemiz, bu anlamda ciddi bir mesafe kat etti. Kısa bir süre içinde Türkiye yükseköğretim alanı içerisinde adından söz ettiren bir vakıf üniversitesine dönüştü.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bu başarıyı elde etmesinde üniversite yöneticilerinin, akademik personelinin, öğrencilerinin ve idari kadronun emeklerinin ve fedakarlıklarının büyük bir etkisi oldu."



İstanbul Şehir Üniversitesinin 7 kişilik kurucu akademik kurulunun 3 üyesi olarak bizler, gelinen noktada üniversitenin kurucu felsefesinden uzaklaştığını görüyor ve bundan ciddi bir rahatsızlık duyuyoruz.



Üniversite Rektörlüğüne Ali Atıf Bir gibi İstanbul Şehir Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu ve değerleriyle açık bir karşıtlık içinde olan, "YÖK türbanla mücadelede sonuna kadar haklı. Türban üniversiteye girerse Türkiye Şeriatla savaşı kaybeder" gibi ifadelerle anti-demokratik ve özgürlük karşıtı cephede yer alan ve bugüne dek "paralel devlet yapılanması"na destek veren bir ismin getirilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Ve "biz yokuz" diyoruz.



Öğrencilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağını umuyor, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bu dar boğazdan bir an önce çıkmasını temenni ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.



Prof. Dr. Burhanettin Duran



Doç. Dr. Fahrettin Altun



Prof. Dr. Medaim Yanık