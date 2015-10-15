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"Murat Sancak'a silahlı saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı"

Başbakan Davutoğlu, saldırının faillerinin yakalandığını öne sürmüş, ancak savcılık ve emniyet yetkilileri bunu doğrulamamıştı

15 Ekim 2015 11:42

Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili yütürülen soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyonda üç kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü. Hürriyet'in haberine göre, daha önce bir başka suçtan tutuklu bulunan üç kişi de bu saldırıyla ilgili dün sorguya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, bir süre önce düzenledikleri operasyonda, araç gaspı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişi bu kez Sancak'a saldırı girişimi iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklu bulunan diğer 3 kişi de ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e getirildi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2 Ekim'de saldırının faillerinin yakalandığını öne sürmüş, ancak savcılık ve emniyet yetkilileri bunu doğrulamamıştı.

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