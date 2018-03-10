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Yaşam

Murat Sabuncu kimdir?

Murat Sabuncu, Can Dündar'ın istifasının ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmişti

10 Mart 2018 04:10

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu 495 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye edildi.

Murat Sabuncu kimdir?

1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Murat Sabuncu, gazeteciliğe Milliyet gazetesinin ekonomi servisinde başladı. Daha sonra gazetenin Ekonomi Servisi Müdürü olan Sabuncu, bu görevinden sonra Tempo ve Fortuna Türkiye dergilerinde genel yayın yönetmenliği yaptı.

Sabuncu, TMSF’ye devrinden önce SkyTurk kanalına günlük ve haftalık programlar hazırladı.

Gazeteci Eylem Türk ile evli olan Sabuncu’nun Muratcan isminde bir çocuğu vardır.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın koordinatörü iken, gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği’nin yürüten Can Dündar’ın, OHAL sürdüğü müddetçe Türkiye’ye dönmeme kararı almasının ardından, bu görevi devraldı.

31 Ekim 2016’da Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon sonucu terör örgütleri adına suç işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Sabuncu, 5 Kasım 2016’da sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Murat Sabuncu 495 gün tutuklu kaldıktan sonra 9 Mart 2018'de tahliye edildi. 

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