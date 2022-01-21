Murat Sabuncu: Cumhuriyet davasında iftiraya ortak olan çalışanları işten çıkarmadık

T24 ve Podbee Media ortak yapımı 'Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin yeni bölümünün konuğu gazeteci Murat Sabuncu’ydu.

Gazeteci olmayı genç yaşta aklına koyan Murat Sabuncu ile Milliyet ekonomi servisinde çalıştığı dönemi; Tempo ve Fortune ile devam eden dergicilik kariyerini; SkyTürk360 kanalı için yaptığı programları; Cumhuriyet’in genel yayın yönetmeni oluşunu, gazeteye düzenlenen operasyonu ve dava sürecini; basın özgürlüğü mücadelesini ve gazetecilik anlayışını konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

T24 yazarı Murat Sabuncu gazetecilik mesleğine henüz 20 yaşındayken, Söyleşi Dergisi’nde adım attı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü’nde tamamlayan Sabuncu, daha sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Genel İşletmecilik ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri yüksek lisans eğitimi aldı. Ekonomi alanında uzmanlaşmaya karar veren Sabuncu, Para dergisi için ekonomi haberleri yapmaya ve ardından 1994 yılında Milliyet gazetesinin ekonomi servisinde muhabir olarak çalışmaya başladı.

“Yöneticilik de yapsam kendimi hep muhabir olarak gördüm” diyen Murat Sabuncu, 29 yaşındayken Milliyet’in ekonomi servisinin başına geçti. 2005 yılında Nedim Şener’in Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi kitabını Milliyet’in ekonomi ilavesi Business’da yayınlaması nedeniyle gazete yönetimi ile sorun yaşayan Sabuncu, Milliyet’ten ayrıldı ve Tempo dergisinin genel yayın yönetmeni oldu.

Dergicilik kariyerine Fortune’un genel yayın yönetmeni olarak devam eden Sabuncu, 2008 ekonomik krizi sürecinde alınan küçülme kararına itiraz ederek dergideki görevinden ayrıldı. 2011 yılında Skytürk360’ta çalışmaya başlayan Sabuncu, iki yıl boyunca kanal için günlük ve haftalık pek çok program yaptı. 2013 yılında Mehmet Emin Karamehmet’in borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) SkyTürk360 kanalına el koydu. TMSF’nin kanala el konulduğunun haberini Doğan Akın ile sunduğu Gündem ve Ekonomi programında canlı yayından veren Sabuncu, kısa bir süre sonra SkyTürk360’taki görevini bıraktı.

2013 yılında Can Dündar’ın sunumunu üstlendiği Artı Bir TV’de Ankara Temsilciliği’ni üstlenen Murat Sabuncu, 2014 yılında Cumhuriyet’in yayın koordinatörü oldu. 2016 yılına geldiğimizde ise, Cumhuriyet’in genel yayın yönetmenliğini Can Dündar’dan devraldı. Ancak bu göreve getirildikten 2 ay sonra tutuklandı, 17 ay Silivri Cezaevi'nde kaldı. Cumhuriyet gazetesindeki görevine Eylül 2018'e kadar devam etti.

Uzun zamandır T24’te yazarlık yapan Sabuncu, güncel olarak Levent Gültekin ile beraber Halk TV’de yayınlanan İki Yorum programının sunumunu üstleniyor ve T24’te Bekir Ağırdır ile birlikte yaptığı ‘Sayıların Dili’ programının da arasında olduğu çok sayıda video yapıyor. Murat Sabuncu’nun basın özgürlüğü mücadelesi eşliğindeki gazetecilik serüvenini kendisinden dinleyelim.