Palta: Kapağını aynı tarzda tasarlamış NTV Tarih'in kapanması üzücü

Işıl Öz

Brezilya’da yayımlanan kültür dergisi Piauí'nin temmuz sayısında kapak konusu Gezi Parkı protestoları oldu. Kapaktaki tasarım ise Murat Palta’ya ait. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Murat Palta, T24’e konuştu.

"Minyatür Tekniğiyle Film Afişleri" isimli lisans bitirme tezi ile ilgi çeken Palta, Brezilya’da yayımlanan kültür dergisi ‘Piauí’nin de kendisini bu çalışmalardan ötürü tanıdığını ve temmuz ayını Gezi olaylarına ayırmak için konu ile alakalı bir kapak tasarımı istediğini söyledi.

Palta, iki eskiz tasarladığını, bir tanesinin Gezi Parkı ve çevresini kapsamlı olarak betimleyen, protestoculardan TOMA’sına kadar olayı yansıtan bir çalışma olduğunu belirtti ve ekledi: "Dergi, ikinci eskiz olan Kırmızılı Kadın’ı daha sembolik olduğu için tercih etti. Tam çalışma bitmişti ki, bilindiği üzere Brezilya’da da benzer olaylar patlak verdi ve iki ülkeyle alakalı bir çalışma istediler. Ünlü 'Kurtarıcı İsa Heykeli' ile el ele tutuşmuş bir semazen fikri sundum. Oldukça beğendiler fakat sonradan zamanın yeterli olmayacağından Kırmızılı Kadın’ın eline tutturulmuş Brezilya bayrağı eklememi istediler. Ben çizimi yapıp basılmasını beklerken, kapağında aynı konuyu aynı tarzda resimlemiş olan NTV Tarih’in bundan dolayı yayın hayatına son verildiğiyle alakalı haberler yayıldı. Hatta o çalışmanın bana ait olup olmadığıyla ilgili çok soru geldi. Tabiri caizse "pişti" denilecek kapaktan dolayı, bir yerde ilgi konusu olup sanat dergilerine röportaj davetleri yollanırken, diğer tarafta derginin kapanması gerçekten üzücü bir olay."

Kullanılan #Direngezi hashtag’inin özellikle istenmiş birşey olmadığının altını çizen Palta, "Minyatür çalışmalarımda hep yazı kullanmışımdır. Burada da bunu kullanmamın hem estetik hem işlevli olacağını düşündüm. Doğal olarak anlamını da sordular. İsterlerse kaldırabileceğimi ya da değiştirebileceğimi söyledim ama bir sakınca görmediler. Ama keşke bir de altına #Occupygezi şeklinde ikinci hashtag’i de ekleseymişim diye düşünüyorum." dedi.