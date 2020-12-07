Murat Övüç'ün Ermeniler hakkındaki paylaşımına verilen beraat kararı bozuldu

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e Instagram hesabında Ermeniler hakkında yaptığı paylaşım sebebiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada verilen beraat kararı bozuldu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Murat Övüç'ün dosyasında basit yargılama usulünün uygulanmasına karar vermiş, sanık Murat Övüç ile şikayetçi avukat Simon Çekem'in beyan ve savunmalarını yazılı olarak alan mahkeme duruşma açmadan kararını açıklamıştı. Övüç, delil ve savunma içeriklerine göre duruşma yapılmaksızın beraat kararı almıştı.

Övüç ve Çekem'e mart ayında yapılacak duruşma için tebligat gönderildi. Hakkında verilen beraat kararı bozulan Övüç, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Murat Övüç, Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabından soykırım paylaşımı yapması üzerine "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" şeklinde yanıt vermişti.

Bunun üzerine, Ermeni Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Simon Çekem, Murat Övüç’ü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etmiş, savcılık yaptığı soruşturma sonucunda Övüç’ün paylaştığı bir dakikalık videodaki ifadelerin, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçunu oluşturduğunu belirterek 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.