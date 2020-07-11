Murat Muratoğlu'ndan TÜİK eleştirisi: Kurum saray güdümlü olunca işsizlikten olsa gerek, böyle saçma sapan raporlar yayınlıyor

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını eleştirdi. "Kurum saray güdümlü olunca işsizlikten olsa gerek böyle saçma sapan raporlar yayınlıyor" diyen Muratoğlu, "Açıklanan veriler ne bilimsel ne sosyolojik ne de istatistiğe dayalı… Tümüyle safsatadan ibaret" değerlendirmesinde bulundu.

Bütün dünyada işsizliğin arttığın avurgu yapan Muratoğlu, “Türkiye'de düştü' dersen gülünç olmakla kalmaz sabaha kadar dalga geçerler, zeka seviyeni sorgularlar" diye yazdı. Muratoğly devamında ise, "Bahane hazır! İşten çıkarmak yasaklandı. Hay Allah TÜİK'inizi versin… Bu duruma düşeceğine hiç açıklama… Ya da ek açıklama falan yaz yanına…" ifadelerini kullandı.

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