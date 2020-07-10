TÜİK yine yaptı: 3 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti, böylece işsiz sayısı düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Koronavirüs’ün Türkiye’yi vurduğu, işyerlerinin, mağazaların kapandığı, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Nisan ayında işsiz sayısının geçen yıla göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi olduğunu açıkladı. Böylece işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 oldu.

Bu nasıl oldu? İş arayanların sayısının azalmasıyla! İşgücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon kişi azaldı. Yani tam 3 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti. TÜİK de onları “işsiz” saymaktan kurtulmuş oldu.

Tıpkı “Okullar olmasa eğitimi ne güzel idare ederdim” diyen eski Maarif Bakanı Emrullah Efendi gibi, ekonomi yönetimi de TÜİK sayesinde işsizler olmadan ekonomiyi yönetmenin yolunu buldu!

Nisan’da işgücü bir önceki yıla göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5.7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 olarak gerçekleşti. Yani çalışma çağında olanların yüzde 5.7’si, “Ben artık çalışmak istemiyorum” dedi. Hal böyle olunca istihdam edilenlerin (çalışanların) sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalmış oldu. Ve el çabukluğu marifet işsiz sayısı 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişiye indi.

"Üç çeşit yalan vardır: Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik."

İngiltere Başbakanı Benjamin Disraeli.

...