Murat Muratoğlu: Bunca krizi bir inat yüzünden yaşadığımız düşünülürse daha da kötü günler bekliyor bizi ekonomide

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, enflasyonun 70’e dayanması üzerinden iktidarı eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bunca krizi bir inat yüzünden yaşadığımız düşünülürse daha da kötü günler bekliyor bizi ekonomide” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir” konuşmasını hatırlatan Muratoğlu, şunları kaydetti:

“Hayret! Mümkün olmayan gerçekleşti. Mucize sanki… Zannediliyor ki; emir-komuta zinciri ile piyasalar dengeye gelir. Siyasi baskı ile enflasyon, faizler ve hatta dolar kuru düşürülebilir. Bunca krizi bir inat yüzünden yaşadığımız düşünülürse daha da kötü günler bekliyor bizi ekonomide… “

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