Murat Muratoğlu: Binali Yıldırım bile İstanbullu gençlere “ayda 10 gigabyte” bedava internet teklif etmişti; parti kur oy verelim Bay Binali

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hükûmetin 1 GB internet kotası vaadine ilişkin eleştirilerde bulundu. Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyduğu dönemde gençlere ayda 10 GB internet sözü vermesini hatırlatan Muratoğlu, “Koskoca devlet Binali Yıldırım'ın ancak 10'da birini verebildi. Parti kur, oy verelim Bay Binali…” ifadelerini kullandı.

Bugünkü yazısını mizahi bir dille kaleme alan Muratoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Eleştiren bir Fransızlar, Kanadalılar bu gece hasetlikten uyuyamazlar. Almanlar zaten kıskanıyordu. Şimdi çatlayacaklar. Norveçliler imrenecek, bir yerleri şişecek. Acaba bir 50 megabyte da onlara mı versek?

İşin açıkçası mantığımın almadığı bir durum söz konusu… Erdoğan; “İnternet kafeler vardı, artık internetler eve yerleşti. Yani zehir evin içine girmiş vaziyette… Bu tehlikeden kurtulmamız lazım!” demişti. Göz göre göre milleti zehirlemek mi niyetleri? İşin aslı 1 gigabyte internetle zehirlenmek pek olası değil… En fazla kaşıntı yapar. Dolayısıyla az tehlikeli! Daha siteyi açarken kota bitmezse yine iyi…”

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