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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet ücretsiz verilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

24 Nisan 2020 14:54

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs tedbirleriyle birlikte internet kullanımının artınca ramazan ayında tüm cep telefonu abonelerine ücretsiz 1 GB internet verileceğini açıkladı. Bakanın açıklamasının ardından '1 GB' Twitter'de TT oldu. İşte 1 GB'lık internet hediyesinin az olduğunu düşünen kullanıcıların paylaşımları...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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Bakan '81 milyon aboneye 1 GB internet hediye edilecek' dedi; '1 GB' Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

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