Cep telefonu abonelerine 1 GB ücretsiz internet

Ulaştırma Bakanı İsmail Karaismailoğlu, Koronavirüs tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığına işaret ederek, “İnternet vatandaşlarımızın büyük ihtiyacı ve son dönemde artan bu ihtiyacın vatandaşlarımıza yük getirmemesi için tüm GSM operatörlerinden vatandaşlarımız adına destek istedik. Yaptığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, tüm internet kullanan abonelerine 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

Mobil abone sayısının 2020 itibariyle yaklaşık 81 milyona ulaştığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri ile gördük ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip olmuş durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine karşın altyapımızda hiçbir aksama yaşanmadı” dedi. Bilişim ve elektronik haberleşme sektörünün uzun süredir Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri haline geldiğine değinen Bakan Karaismailoğlu, sektörün her geçen gün gücüne güç kattığını söyledi.

GSM operatörlerine teşekkür

Bakan Karaismailoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını söyledi. Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan böyle bir desteğe de imza attı. Hatta konuşma süresi olarak da eksta destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak. Ben operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a vatandaşlarımız ve kullanıcılarımız adına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.