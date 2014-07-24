Murat Göğebakan yaşam destek ünitesine bağlandı!

Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Uzun Adam" şarkısını yapan Murat Göğebakan'ın sağlık durumunun ağırlaştığı ve yaşam destek ünitesine bağlandığı öğrenildi.

Göğebakan, Posta gazetesinin haberine göre; Medipol Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine bağlandı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın durumunun ağırlaştığı ve Medipol Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine bağlandığı öğrenildi. Sanatçının durumuyla ilgili hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.

Başbakan Erdoğan , kendisine "Uzun Adam" şarkısını yapan Murat Göğebakan'ı Levent'teki evinde ziyaret etmişti.