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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur bu akşam evleniyor

Adile Sultan Yalısı’ndaki düğünde Dalkılıç ailesi, gelinlerine 50 bin liralık takı seti hediye edecek

24 Ağustos 2015 11:29

Yaklaşık 6 aylık ayrılığın ardından tekrar bir araya gelen ve evlilik kararı alan oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç, bu akşam nikâh masasına oturuyor. Genç çift, Adile Sultan Yalısı’nda düzenlenecek görkemli bir düğün töreniyle evlenecek. Düğüne çok sayıda ünlü isim katılacak.

 

2 kıratlık yüzük

 

Dalkılıç ailesinin, gelinleri için 50 bin lira değerinde, bileklik, küpe ve kolyeden oluşan bir takı seti aldığı öğrenildi. Murat Dalkılıç’ın da eşine düğünde pırlanta yüzük hediye edeceği öğrenildi. 2 kıratlık yüzüğün fiyatı ise 60 bin TL.

Merve Boluğur’un kına gecesi geçtiğimiz hafta Emirgan’daki La Boom adlı mekânda yapıldı. Genç oyuncu, kına yakma merasimi sırasında geleneklere uyarak ellerini sımsıkı kapattı. Murat Dalkılıç’ın annesi, gelininin her bir avucuna 10’ar küçük altın koyarak ellerine kına yaktırdı.

 

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