Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşandı

Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur’un iki yıl süren evlilikleri bitti.

Beykoz 1.Aile Mahkemesi'nce yapılan duruşma neticesinde Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur anlaşmalı olarak boşandı. Çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur 24 Ağustos 2015’te nikâh masasına oturmuştu. Çiftin 2’nci evlilik yıldönümlerini kutlamaya 1 hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses böyle seslenmişti

İbrahim Tatlıses, boşanma kararı alan Murat Dalkılıç'a Instagram hesabından şöyle seslenmişti:

"Madem işi arabeske bağladın barışın hadi. Ne duruyorsunuz dünyada iki sevgili, iki iyi dost arasında barış kadar güzel bir şey var mı? Vallahi beni dinleyin barışın. Sonradan çok ararsınız birbirinizi benden söylemesi." Murat Dalkılıç, Bodrum'da sahne aldığı mekanda İbrahim Tatlıses şarkılarıyla eşine gönderme yapmış, arabeske bağlamıştı.