Murat Dalkılıç: Cumhurbaşkanlığı konserleri sayesinde müzisyen arkadaşlarımız evlerine ekmek götürdü

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Yeditepe Konserleri'ne yöneltilen eleştirilere tepki gösterirken "Cumhurbaşkanlığı konserleri sayesinde müzisyen arkadaşlarımız evlerine ekmek götürdü. Geniş bir sanatçı kadrosu vardı. Sanatçının mahallesi olmaz" diye konuştu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türk müzik sektörüne etkileriyle ilgili olarak Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Yeditepe Konserleri'nde yer alan Dalkılıç, Kalçık'ın "Bu konserlere katılan sanatçılar sosyal medyada eleştirilmişti" şeklindeki hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili bizi eleştirenlere ilk tepkiyi gösteren sanatçı benim. Cumhurbaşkanlığı konserleri sayesinde müzisyen arkadaşlarımız evlerine ekmek götürdü. Geniş bir sanatçı kadrosu vardı konserlerde. Yer almadıkları için konserleri eleştirmek, oranın sanatçısı, buranın sanatçısı diye ayrım yapmak çok yanlış. Unutmamak gerekiyor ki, bu etkinlik sayesinde müzik sektöründeki emekçi arkadaşlarımız para kazandı. Tabii ki bu konserlerde yer alacağım.

Konserlere siyaset üstü bakmamız gerekiyor. Bu konserler siyasete alet edilmemeli, sanatçıyız biz. Her görüşten, kesimden insana müziğimizle ulaşıyoruz. Sanatçının mahallesi olmaz. Ben kendimi ne bir partiye ne de bir mahalleye ait görüyorum. Siyaset üzerinden Cumhurbaşkanlığı Konserleri'ne yapılan eleştirileri de bu yüzden haksız buluyorum."

"Sektör olarak zor bir süreçten geçiyoruz"

Dalkılıç, salgın nedeniyle müzik sektörünün büyük bir değişime girdiğini söyledi. Yeni koşulların müzisyenleri dijitalleşmeye mecbur bıraktığını belirten Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Başlarda direndik ama dijitalleşen müziğe ayak uyduruyoruz artık. Dijital dünya bireyselleştirdi bizleri. Çeşitlilik de çok fazla, bu yüzden rekabet arttı. Sektör olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Benim kendi birikimim vardı, o yüzden şanslıyım ama ekibimdekiler için öyle değil durum maalesef. Umarım zor günleri bir an önce atlatırız."