“Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın kaybı 5 milyon lira”

Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp etmesinin ardından başlayan soruşturma sürecinde Kural ve Murat Cemcir’in beş milyon lira kaybı olduğu ifade edildi.

Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Başlayan soruşturma sürecinde Yapı Kredi, oyuncu Kural ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etmişti.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı.

Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.

Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybının şimdilik beş milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Cemcir: Bağış sırasına girdiğim doğrudur

Murat Cemcir de iddialar üzerine sosyal medya üzerinden şu ifadeyi paylaştı:

"Her hangi 1 deri, güderi, napa, nubuk, süet firmasıyla görüşmem olmamıştır. Ama geçen kurban, bağış sırasına girdiğim doğrudur.”