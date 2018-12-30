Murat Cemcir, Sıla ve Ayşe Arman'ı takip etmeyi bıraktı

Şarkıcı Sıla’nın kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Ahmet Kural’ın yakın arkadaşı Murat Cemcir, Sıla’dan taraf olduğunu açıklayan Hürriyet yazarı Ayşe Arman’ı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı.

Hürriyet köşe yazarı Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu ile röportaj yaparak "taraf olduğunu" söyledi. Ahmet Kural da kendisine de röportaj talebi gönderen Ayşe Arman’ın isteğini reddetti. Kural, açıklamasında Arman'la ilgili para karşılığı röportaj yaptığı iddialarını ima etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından oyuncu Murat Cemcir, Ayşe Arman ve Sıla’yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

Ne olmuştu?

Kural, geçtiğimiz günlerde sanatçı Sıla ile şiddete karşı kadın dayanışması içinde yer aldığını açıklayan Arman’ın röportaj talebini reddetmiş ve şunları dile getirmişti;

“Hürriyet Gazetesi’ndeki köşenizde 25.12.2018 Salı günü yayınlanan ve üç gün sürecek röportajınızın ilk bölümün giriş cümlesinde açık bir şekilde tarafınız beyan etmişsiniz. Söylediklerimi ve olayın yaşandığı günden bugüne kadar olanları, belirttiğiniz bu taraf çerçevesinde yorumlayarak giriş bölümüne devam etmişsiniz… Akabinde adını ‘kadın kadına dertleşme’ olarak koyduğunuz bu röportajın ilk bölümünün yayımlandığı aynı gün öğlen saatlerinde asistanınız Hande Hanım’dan, menajerim Dilek Tözen’i arayarak benimle de bir röportaj yapmak isteğiniz iletmesini rica etmişsiniz…

Türkiye’nin gündemini oluşturan röportajlarınıza saygı duymakla birlikte, talebinizi bu konuya özgü ve bahsettiğim nedenlerden içten bulmuyorum. Yaptığınız röportajın tek taraflı bir röportaj olduğu algısının toplumda oluştuğunu gördüğünüz anlıyorum…

Savunma hakkımı kullanacağım bir dava sürecinin başladığı bir dönemde, kamuoyunu ve yargıyı bilerek veya bilmeyerek etkileyecek, çizdiğiniz çerçevedeki bir fiili durumun içinde ilkesel olarak yer almayacağım…

Yakın geçmişte başka bir konuyla ilgili etrafınızda dönen ama kişide yarattığı manevi kırılganlık ve toplumsal itibar zedelemesi açısından benzer sonuçlar yaratan bir linçte maruz kalmış bir gazeteci olarak, sizin bu kararımı en iyi anlayacak kişi olduğunuzu düşünüyorum…

Konuların getireceği noktaların gerekli kılacağı kamuoyunu bilgilendirme hakkım saklı kalmak kaydıyla, talebinizi üzülerek kabul edemeyeceğimi bildirmek isterim.”