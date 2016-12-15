Murat Boz'un filmi hemşireleri kızdırdı: Böyle bir sanatı kabul etmiyoruz!

Murat Boz'un 23 Aralık'ta vizyona girecek 'Dönerse Senindir' isimli filminin yayımlanan kamera arkası görüntülerinde, mini etekli hemşirelerin Boz'a müdahale ettiği sahneler sağlık çalışanlarının tepkisine yol açtı. Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ve 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Böyle bir sanatı kabul etmiyoruz" dediler. Sağlık camiasının tepksinin ardından filmin yapımcısı şirketten açıklama geldi.

Filme İlk tepkiyi gösteren Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Kutsal olan mesleğimize yapılan bu hadsizlik bu saygısızlık kabul edilecek bir durum değildir. Herkesi ve herkesimi haddini bilmeye davet ediyorum. Sanatın bu olmadığı ve sanatçılığa da yakışmayan bu hadsizliği de kabul etmeyeceğiz. Bu zamana kadar vicdanla merhametle yapılan hemşirelik mesleği sanatın da sanatçıların da oyuncağı değildir. Böyle sanatı da kabul etmiyoruz" dedi.

"Özür bekliyoruz"

Hürriyet'te yer alan habere göre Yıldırım, "Sağlık çalışanları olarak bu görüntülerden dolayı özür bekliyor ve bu görüntülerin kaldırılmasını istiyoruz. Hemşirelik mesleği kutsaldır. Obje değildir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı.

Özdemir de tepki gösterdi

Sağlık-Sen İzmir 2 nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir de tepki gösterdi. Özdemir, "Hemşirelik mesleği bu tür reklam, klip ve senaryolar kutsal hemşirelik mesleğinin onurunu zedelemektedir. Hemşireleri bu tür senaryolarda küçük düşürmek, halkın gözünde de imajını zedelemektedir. Hemşirelik Ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumak, geliştirmek ve hasta olduğunda iyileştirmek amacına yönelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve disiplini olarak tanımlanmaktadır. Medyada yıllardır süregelen reklamlarda, klip ve dizilerde hemşirelerin fantazi objesi olarak kullanılmaktadır ve bu objeler mesleğin imajını zedelemektedir. Hemşireliğin saygınlığını düşüren bu tür olayları şiddetle kınıyorum. 10 gün sonra yayına girecek olan Dönerse Senindir filmindeki hemşire sahnelerin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Yapımcı şirket: Bu bir hayal sahnesi

Tepkilerin ardından filmin yapımcısı şirketten açıklama geldi. Cengiz Semercioğlu, şirketin açıklamasını şöyle yazdı:

"Hemşirelerin tepkisi üzerine “Dönerse Senindir” filminin yapım şirketi TAFF’ın yöneticileriyle konuştum.

"Şu açıklamayı yaptılar:

'Tek bir fotoğraf karesine bakarak yargısız infaz yapılıyor. Film izlendiğinde durumun göründüğü gibi olmadığı anlaşılacak. Sonuçta bu bir film, üstelik çok eğlenceli bir komedi filmi. Bu da bir hayal sahnesi. Hiçbir meslek grubunu rencide etmek gibi bir yaklaşımımız olamaz.'”