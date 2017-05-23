T24 LogoT24 Logo
Magazin

Murat Boz'un da oynadığı film soruşturmasında takipsizlik: Hemşirelere hakaret yok

Sendika Murat Boz ile yapımcı, yönetmen ve senaristin cezalandırılmasını istemişti

23 Mayıs 2017 16:52

Başrolünü Murat Boz'un oynadığı "Dönerse Senindir" isimli film hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik verildi. Yürütülen soruşturmanın sonunda, filmde aşağılayıcı bir nitelik bulunmadığı ve filmdeki hakaretlerin soyut iddialar olduğu belirlendi. 

Yönetmenliğini Erol Özlevi'nin, senaristliğini Gizem Elçi ve Oğulcan Türe'nin, yapımcılığını ise TAFF Pictures'ın üstlendiği "Dönerse Senindir" filmi hakkında, bir sendikanın avukatları tarafından savcılığa başvurulmuştu. Sendika; filmde hemşirelik mesleğine yönelik incitici ve onur kırıcı müstehcen sahneler bulunduğunu savunarak filmin başrol oyuncusu Murat Boz ile yapımcı, yönetmen ve senaristinin cezalandırılmasını istemişti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu filmle alakalı, basına servis edilen fotoğraflarda kullanılan hemşire karakterleri; kıyafetleri, hal ve hareketleriyle başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını alçaltıcı unsurlar taşımakta, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet vererek; sağlık çalışanları rencide edilmiştir."

Murat Boz ifade verdi

Savcılık, şikayetin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada; Murat Boz ile filmin yapımcısı, yönetmeni ve senaristinin ifadesine başvuruldu. Boz ifadesinde; filmin Kültür Bakanlığı tarafından tescil edildiğini, filmde iddia edildiği gibi müstehcenlik olmadığını ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik hakaret kastının bulunmadığını söyledi.

Olayla ilgili filmin yönetmeni Erol Özlevi ve senarist Oğulcan Türe de ifade verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sonunda, filmde aşağılayıcı bir nitelik bulunmadığı ve filmdeki hakaretlerin soyut iddialar olduğu belirlendi. Savcılık, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

ETİKETLER

Murat BozDönerse Senindirsoruşturmatakipsizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24