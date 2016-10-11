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Murat Boz'dan Tarkan açıklaması

Murat Boz, Tarkan'ın 6 yıl vokalistliğini yapmıştı

11 Ekim 2016 16:26

Murat Boz, şarkıcı Tarkan ile küs olduklarına dair çıkan haberleri yalanladı.

Murat Boz, Aslı Enver ile bir mekanın çıkışında görüntülendi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz, "‘Olur mu öyle şey? Tarkan’la küs falan değilim. Tarkan benim sevdiğim bir dostumdur’’ ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Murat Boz, solo kariyerine başlamadan önce altı yıl Tarkan'ın vokalistliğini yapmıştı. Bu yıl mayıs ayında Pınar Dilek'le dünyaevine giren Tarkan'ın Boz'a küs olduğu ve düğününe bile çağırmadığı iddia edilmişti.

İddialara göre ikili, yaklaşık bir buçuk senedir ne telefonla ne de yüz yüze görüştü. Boz'un ilk albümünü çıkardığı dönemde Tarkan'ın verdiği desteğe karşın Boz'un davranışlarının bu küslüğe neden olduğu söyleniyordu.

 

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