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Murat Boz'dan kendisine 'beleşçi' diyen takipçisine yanıt

Beşiktaş-Monaco maçı için futbolseverler 'MaçıTRTyayınlasın' hashtag'i açtı

02 Kasım 2017 18:26

Dün (1 Kasım 2017) akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan Beşiktaş ve Monaco maçı için, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açılan 'MaçıTRTyayınlasın' hashtag'ine destek veren ünlü popçu Murat Boz'a takipçileri, "Beleşçi" yorumuda bulundu. Boz, takipçisine, "İşte o yüzden MaçıTRTyayınlasın" diyerek karşılık verdi.

Maçın şifreli kanalda yayınlanmasına tepki gösteren futbolseverler, Twitter'da 'MaçıTRTyayınlasın' hashtag'ini açtı. Boz, bu hashatg'e destek vermek amacıyla "Bence de MaçıTRTyayınlasın" mesajını paylaştı. Bunu üzerine takipçilerinden bir kişi Boz'un paylaşımına, "Beleşçi Murat. Senin imkanın var her türlü maçı izlersin de gariban ne yapsın" mesajıyla cevap verdi.

Takipçisinin mesajını yanıt veren Boz, "İşte o yüzden MaçıTRTyayınlasın" dedi. Boz'un bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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