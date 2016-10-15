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Murat Boz ve Tarkan neden ayrı düştü?

Murat Boz'un "Tarkan'ın devri bitti, artık ben varım" sözlerinin, ikili arasına soğuk rüzgârlar esmesine neden olduğu ileri sürüldü

15 Ekim 2016 18:34

Tarkan’ın eski vokalisti Murat Boz ile arasının neden açık olduğu ortaya çıktı. İşte o nedenler:

Cadde'de yer alan habere göre; Murat Boz, 2013’te Ereğli’de verdiği konserde asansörlü sahne istedi. Organizatör mümkün olmadığını söyleyince “Tarkan’a yaptınız, aynısını istiyorum” diye tartışma çıkardı.

Bazı menajer ve prodüktörlere “Tarkan’ın devri bitti, artık ben varım” dedi. Bir röportajında “Tarkan’la çalışmasaydım da  burada olurdum” dedi.

Tarkan’ın Mart 2016’da "Ahde Vefa" adlı albümü 100 bin siparişle piyasaya çıktı. Boz da 8 Nisan’da çıkan "Janti" albümünün tıpkı Tarkan gibi 100 bin adet çıkmasını istedi. Plak şirketi “30 bin adet basacağız” diye teklifi reddetti. Boz’un bu noktada çıkardığı kavga Tarkan’ın kulağına gitti. Pop yıldızı yakın çevresine Boz’u bir süreliğine görmek istemediğini açıkça dile getirdi.

 

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