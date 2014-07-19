Murat Boz ve Eliz Sakuçoğlu ayrılıklarını sosyal medyadan doğruladı

Murat Boz ve Eliz Sakuçoğlu’nun ayrılık haberi, tarafların Twitter ve Instagram’dan yaptığı paylaşımlar sonrasında doğrulandı. Murat Boz Twitter üzerinden kamuoyuna açıklama yaparken, Eliz Sakuçoğlu da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olayı doğruladı.

Radikal'de yer alan habere göre, dün Twitter’dan “Kamuoyuna;” başlıklı bir paylaşım yapan Murat Boz’un açıklamasında şöyle denildi;

“Kamuoyuna;

8 yıldır birlikte olduğum sevgiyi, üzüntüyü, başarıyı her daim omuz omuza paylaştığım Eliz Sakuçoğlu ile birlikteliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladık.

Ayrıldığımız öğrenildiği andan itibaren çıkan ve aslı olmayan senaryolaştırılmış haberler 8 yıldır sevgisini kutsal gördüğüm Eliz Sakuçoğlu’na yapılmış büyük haksızlık ve saygısızlıktır.



Ayrılık kararımız her ilişkide yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunların ilişkimize zarar vermeye başlaması sonucu karşılıklı alınmıştır.



Yasadigimiz bu sürecin hasas bir donem olmasi nedeni ile degerli basin mensubu arkadaslarimizdan daha anlayışlı olmalarını önemle rica ediyorum.



Saygılarımla,

Murat Boz”

Murat Boz pek çok kadın hayranı olmasına rağmen, her röportajında sevgilisi Eliz Sakuçoğlu’na olan aşkını anlatıyordu.

Instagram üzerinden ayrılık mesajı

Boz’un açıklamasından yaklaşık 2 saat sonra Eliz Sakuçoğlu da Instagram’dan paylaştığı tren yolu fotoğrafının altına düştüğü uzun notla vedasını yaptı. 29 yaşındaki Sakuçoğlu aşağıdaki görseli paylaşarak, altına şunları yazdı;

“Hayat arkadaşıma... Hayat bir tren yolculuğu misali. Tüm durakları, dolambaçlı yolları ve kazaları ile. İçine biniyoruz ve ilk ailemizle bir yolculuğa çıkıyoruz, hep bizimle seyahat edecekleri düşüncesiyle. Ama bir durakta onlarda inecek ve biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Başka insanlar binecek o trene. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, kuzenlerimiz hatta hayatımızın aşkı. Çoğu yine inecek o trenden ve geride büyük bir boşluk bırakacaklar. Bazıları ise hiç iz bırakmayacak, indiklerini bile anlamayacağız. Bu yolculuk büyük mutluluklar, acılar, karşılaşmalar ve vedalar ile dolu olacak. Başarılı olmanın sırrı ise binen tüm yolcularla iyi ilişkiler kurmakta gizli. Büyük bulmacası ise bizim hangi durakta yolculuğumuzun sona erdiği ile ilgili. Bu yüzden yaşamalıyız, çok sevmeliyiz, affetmeliyiz ve her zamanelimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Buradaki amacımız ise, inmemiz gereken durak geldiğinde ve yerimiz boşaldığında, geride sadece güzel düşünceler bırakıp onların hayat treninde sonsuza dek yolculuk etmesini sağlamak. Sana tüm kalbimle yaşadığın her yeni günde bu seyahatinin daha da güzel geçmesini diliyorum. Hep sağlığın yerinde olsun başarı yanından hiç ayrılmasın ve çok sevil ve sev. Sana hayatımın treninde bana eşlik ettiğin için sonsuz teşekkürler…”