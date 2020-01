Murat Boz: İşte ve aşkta hesabım yok, kredi kartı şifremi bile bilmem

Murat Boz, 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi, menajeri, stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu için “İşte de duygusal anlamda da hesabım kitabım yok. Toplama, çarpma, bölme sıfır. Kredi kartı şifremi bile hiç bilmedim” dedi.

“Sahneyse doruk noktam. Ulaşılabilecek en büyük haz” diyen Boz, “Yemek içmek kadar doğal bir dürtü. Sekssiz bir hayat olmaz” diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan Murat Boz, özetle şunları söyledi:

Murat Boz artık bir marka mıdır?

- O kadar kolay değil ama ekibimle bunun için doğru atıyoruz. Ben de kendimi Murat Boz adına çalışan bir eleman gibi görüyorum.

Adına çalıştığınız Murat’la sizin farkınız ne?

- Ooo bir görsen! Sahnedeki, televizyondaki ve özel hayattaki Murat Boz arasında büyük farklar var. Televizyonda en doğal halimi görüyorsunuz, mesela. Sahneyse doruk noktam. Ulaşılabilecek en büyük haz.

Seksten bile mi?

- Buna bütün hazlar dahil!

İlk klibinizde kemeri çıkardınız, bir şarkınızda “Yangın var. İçimde imdat!” diye bağırdınız. Bu seksi imajın ne kadarı gerçek?

- İçinde benden bir şeyler olmadığını düşündüğüm hiç bir şarkıyı okumam. Seksi olmak için bir şeyler yapma çabasında değilim. Bana o sıfat verildi.

Bu kadar seksi bir imaja sahip birinin sekse olan bakışı daha da merak ediliyor...

- Seks, özel hayatımda gayet rahat olduğum bir durum.

Onun dışında?

- Yemek içmek kadar doğal bir dürtü. Sekssiz bir hayat olmaz. Yalnız bir röportajda konuşmaktan pek haz almadığım bir mevzu. Müsaade et o bana özel kalsın.

Son klibinizde yine bol bol dekolte var...

- Bana yakışanı seviyorum. Tarzım bu.

Sırt dekoltesi de verdiniz, gladyatör eteği de giydiniz. Yok mudur bunun sınırı?

- Daha ne olsun Hakan! Ötesi mi var?

Evet, ben de aldatıldım Yaş 32. Hayat artık daha mı zor, daha mı kolay?

- Geride bıraktığım her şey bugün yaşadıklarımın bir aynası. Sektörde tutunmak için çok çalışmak lazım, çelik gibi sinir lazım. Kolay olmadı tabii. Ama şimdi yaşadıklarımın ekmeğini yiyorum.

Peki, özel hayat?

- Her insanın olduğu gibi buhranlı dönemlerim oldu. Yalnız, sizi öldürmeyen şey bir şekilde güçlendiriyor. Her acı sonla bitiş, başka bir başlangıç.

En büyük buhran neydi?

- Ayrılıklar... İlişkilerimi çok yoğun yaşıyorum. Sevdiğim zaman bırakmak istemiyorum. Şimdiye kadar ayrılan taraf pek olmadım. Hep terk edildim.

Aldattınız mı, aldatıldınız mı?

- Bir kere aldatıldım. Kendisi itiraf etmişti zaten. Ama hiç aldatmadım. Gönlünü başka bir insana kaptırdıysan birlikte olduğun kişiden ayrılmalısın. En ufak bir duygu kırıntısı bile aldatmaktır bence.

Evlenebiliriz de ayrılabiliriz de

Eliz Sakuçoğlu ile 7 senedir birliktesiniz. Hiç mi gözü kaymaz insanın?

- Hayır. Gönül gözümü Eliz’e çevirmiş durumdayım.

Beyaz Show’da Megan Fox size iltifatlar yağdırırken bile mi?

- Hayır. O evli, benim de kız arkadaşım var. Ortada sadece iltifat vardı, flörtöz bir durum yoktu. Olsaydı o gün oradan Megan ile el ele ayrılırdık!

Bundan 10- 20 yıl sonra geçmişe dönüp baktığınızda “Herkes peşimdeydi ama ben hayatımı bir kadına adadım” diyerek pişman olur musunuz?

- Hiç bir zaman skorcu bir erkek olmadım. Beni seven ve arkamı yasladığım bir kadınla birlikteyim. Hayatta bundan büyük bir hazine yok.

Peki, o zaman neden evlenmiyorsunuz?

- Evlenebiliriz, ayrılabiliriz. Kurnaz soruya cevabım bu. İlişkilerde iyi ve kötü günler olabilir. Gayet normal.

Evlenip boşandığınız doğru mu?

- Eliz’e ve ilişkime olan saygımdan cevap vermiyorum.

Ama gerçek değilse “Hayır” der geçerdiniz..

- İsteyen istediği gibi anlar. 7 yıldır Eliz’le birlikteyim ve hayatımızda bir sorun yok. Önemli olan bu.

Peki, çocuk?

- Çocuk sahibi olmaya ben hazırım ama Eliz henüz değil.

İş ve aşk... Her an, her zaman birliktesiniz. Bir noktadan sonra sıkmıyor mu?

- Aksine heyecan verici bir durum. Eliz, iş konusunda her şeyimi yapıyor. Stil danışmanım, menajerim... Çalışırken ilişkide birbirimizin görmediğimiz taraflarını görüyoruz. Fikir çatışmalarımız hep işle ilgili. Bu da özel hayatımıza olumlu yansıyor.

Evde muhasebeci kimdir? Kasa kimde?

- İşte de duygusal anlamda da hesabım kitabım yok. Toplama, çarpma, bölme sıfır. Kredi kartı şifremi bile hiç bilmedim.

Yarın size terk etmeye kalktı, diyelim...

- Canı sağolsun. Bütün servetimi alıp gitse de “helal olsun” derim. Para önceliğim değil. Her zaman kazanılır. Zaten Eliz de böyle bir şey yapmaz.