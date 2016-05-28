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Murat Boz Beyaz Show'da "Çok aşığım" dedi, Aslı Enver Instagram'dan karşılık verdi

"Aşk nedensiz bir şey, seçenekleri yok..."

28 Mayıs 2016 17:13

Beyaz Show'da Aslı Enver için "Çok seviyorum, çok aşığım" diyen Murat Boz'a sevgilisi Instagram'dan karşılık verdi.

Beyaz Show'un sezon finali bölümüne konuk olarak katılan Murat Boz, programa telefonla bağlanan bir seyircinin sorusu karşısında zor anlar yaşadı. Konuklara sorular yönelten telefondaki kişi, Murat Boz'a "Aslı Enver'in hangi özelliğine aşık oldun?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında biraz utanan yakışıklı popçu, "Aşk nedensiz bir şey, seçenekleri yok. Çok seviyorum, çok aşığım" yanıtı verdi. Boz'un bu cevabı stüdyodaki seyircilerden büyük alkış aldı.

 

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Instagram'dan karşılık verdi

 

Programı televizyondan takip eden  Aslı Enver, sevgilisinin bu romantik açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. O anların hemen ardından Instagram hesabından Murat Boz'la birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Enver, o karenin altına "Ben de seni...  Murat Boz" notunu düştü.

İşte Enver'in paylaştığı o fotoğraf:

 

ETİKETLER

Murat BozInstagramcevap verdiAslı EnverBeyaz Showçok aşığım

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Instagram'dan karşılık verdi

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Programı televizyondan takip eden  Aslı Enver, sevgilisinin bu romantik açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. O anların hemen ardından Instagram hesabından Murat Boz'la birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Enver, o karenin altına \"Ben de seni...  Murat Boz\" notunu düştü.

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İşte Enver'in paylaştığı o fotoğraf:

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