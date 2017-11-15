Murat Boz: Bakalım savcı buna ne diyecek!

Annesinin evinin bahçesinde yaptığı konuşma basına yansıdığı için şikâyette bulunan Murat Boz, savcılığın "Şöhretli kişiler, belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara, haberlere katlanmak zorunda" diyerek takipsizlik kararı vermesine tepki gösterdi. Boz, "Biz ünlüyüz katlanmak zorundayız evimizde bile rahat edemeyiz ok kabul. Peki ya Annem ? O da ünlü bir şahsın annesi olmasından dolayı kendi evinde yaptığı özel konuşmaların gazetelere yansımasına katlanmak zorunda mı? Bakalım savcı buna ne diyecek!" dedi.

Murat Boz'un yakın arkadaşı Hadise ise konuya farklı bir boyut kazandırarak " Murat'ın evine böcek yerleştirmişler" demişti.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti, Hadise'nin de kendisini yanlış anladığını söyledi.

İşte o açıklama:

Biz ünlüyüz katlanmak zorundayız evimizde bile rahat edemeyiz ok kabul. Peki ya Annem ? O da ünlü bir şahsın annesi olmasından dolayı kendi evinde yaptığı özel konuşmaların gazetelere yansımasına katlanmak zorunda mı? Bakalım savcı buna ne diyecek!

Ben "konuşmalarımız kaydedilmiş" dedim nasıl kaydedildiğini bilmiyorum. Evimin önü sazlık. Fotoğrafların çekildiği yerden seslerimizin kaydedilmesi olanaksız hatta imkânsız. Bildiğim konuşmalarımızın birebir gazetelerde yazılmış olması. Ki o konuşmaların dışında birçok özel konu da konuştuk. Ya gizlice sazlıkların içine gizlenilip dinlenilmiş ve kameralara kaydedilmiş ya da yine sazlıkların içinden kulak misafiri olup konuşmalar birebir gazetelere servis edilmiş. Öyle bir lanse ediliyor ki sanki biz evimizin içinde terasımızda bağıra çağıra muhabbet ediyoruz. Zaten savcıdan isteğimiz bu konuşmaların nasıl kayıt altına alındığının da ortaya çıkarılması yönündeydi. Hadise de "kaydedilmiş" dememden dolayı yanlış anlamış olabilir. Birine "yalancı" sıfatı yakıştırmak bu kadar kolay olmamalı.