Murat Başoğlu, 4 ayrı suçtan hakim karşısına çıktı

Eski sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve arkadaşlarına da saldırdığı gerekçesiyle 4 ayrı suçtan hakim karşısına çıktı.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde, Bermek ile boşandığı Başoğlu arasında tartışma çıktı. Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez ile Başoğlu arasında arbede yaşandı. Olayın ardından Sönmez ve Başoğlu, Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek rapor alıp taburcu oldu.

Başoğlu, jandarma tarafından Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Sönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi.

Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sunucu daha sonra serbest bırakıldı.

Günaydın'ın haberine göre; Başoğlu, daha sonra Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıp 4 ayrı suçtan yargılandı.



Mahkeme, sunucu Başoğlu hakkında, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından hüküm giydi. Toplam 412 gün hapis cezasına çarptırılan sunucunun cezası 28 bin 760 lira para cezasına çevrildi.

Eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit, arkadaşını da darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu serbest bırakılmıştı.