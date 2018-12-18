Murat Bardakçı, ‘millet bahçeleri'ne sahip çıktı: Zırvalığa bakın, şehir plancısı mimarlar karşı çıkıyor

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme getirdiği ve birkaç tanesinin açılışı yapılan ‘millet bahçeleri’ni eleştiren TMMOB Şehir Plancıları Odası’na tepki gösterdi.

Köşe yazısında Şehir Plancıları Odası’nın yayınladığı “Mekân Politiktir; Millet Bahçeleri İktidar İdeolojisinin Mekansal Boyutta Yeniden Üretilmesinin Bir Aracıdır” gündemine alan Bardakçı, “Ne bildiri! Dağınık ve ille de muhalefet edebilme inadı ile yazıldığı için neye, niçin karşı çıkıldığını ifadeden ve ne istediğini açıkça söyleyebilmekten âciz; karmakarışık bir Türkçe ve üslûp ile kaleme alınmış, en kısa cümlesi beş satır olan muammadan da beter bir metin!” yorumunda bulundu.

"Milletin yeşil alanlara muhtaç kalmasının sorumlusu da sizlersiniz!"

“Zırvalığa bakın! Yeşil alanlara ve millet bahçelerine rant avcıları değil, şehir plâncısı mimarlar karşı çıkıyor!” diyen Bardakçı, şöyle devam etti:

“Mekân Politiktir; Millet Bahçeleri İktidar İdeolojisinin Mekansal Boyutta Yeniden Üretilmesinin Bir Aracıdır' terânesi ile yeşil alanlara karşı çıkan beyler ve hatunlar!

İstanbul’u bugün baştanbaşa saran çarpık-çurpuk binaların, göz zevkini kör eden çirkin yapıların ve şimdi şikâyet ettiğiniz bütün gökdelen ve rezidans projelerinin hepsinin altında bakkalın, kasabın yahut manavın değil, üyeleriniz olan mimarların imzaları vardır! Doksan küsur yaşındaki Cumhuriyet’in dünyaya kendini tanıtabilmek için hâlâ asırlar öncesinin sultan saraylarından, haremden, Peribacaları’ndan, hamamlardan ve Bizans yapılarından medet ummasının sebebi de övünebileceğimiz tek bir eser bile verememeniz ve sadece lâfta kalan 'Cumhuriyet Mimarisi'ni sembolü olacak tek bir bina bile dikememenizdir!

Üstelik sadece İstanbul değil, memleketin bütün şehirleri üyeleriniz tarafından böyle hunharca kirletildiği için milletin yeşil alanlara muhtaç kalmasının sorumlusu da sizlersiniz!

Ama nerede o akıl, idrak ve hayâ?"

*Murat Bardakçı'nın Habertürk'te bugün yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.