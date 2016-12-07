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Murat Bardakçı: Bülent Ersoy ve Emel Sayın'ın divalıkla alakası yok

"Türk müziğine Safiye Ayla’dan başka diva gelmedi"

07 Aralık 2016 12:59

Emel Sayın’ın Bostancı’daki konserinde “Sahte diva mı var?” çıkışı Bülent Ersoy’u kızdırdı.

İki sanatçı arasında yaşanan polemik, Türk sanat müziğinde diva polemiği başlattı. Nişantaşı’nda görüntülenen Ersoy, “Emel Sayın’ın dediklerini önemsemedim. Bir insanın konuşacak bir şeyi yoksa birilerinin sırtına basar ve konuşur” diyerek polemiğe katıldı. Müzeyyen Senar’ın vefatının ardından başlayan “Yeni diva kim?” tartışması müzisyenlere ve tarihçilere soruldu.

HaberTürk Magazin'de yer alan habere göre, 'divalık' hakkında yorumlar şöyle:

Yaşar Özel

Türk müziğini günümüzde gerçek manada hakkıyla ifa eden kadın yok. Ama diva unvanını ikisinin arasında daha çok hak eden kişi bana göre Emel Sayın’dır.

Murat Bardakçı

Diva sözü bizde önüne gelen okuyucuya yakıştırılan unvan oldu. Diva, müzikte en üst noktaya gelmiş kadın yorumcuya denir. Belli özellikler gerektirir. Bu iki okuyucunun divalıkla alakası yok. Türk müziğine Safiye Ayla’dan başka diva gelmedi.

Murat Yıldırım

Türk müziğinde Safiye Ayla’nın ölümünden sonra diva unvanını hak eden isimler vardır. Ama Muazzez Abacı varken Emel Sayın ve Bülent Ersoy’a diva denemez.

Sezen Cumhur Önal

Bu deyiş Zeki Müren’den sonra ortaya çıktı. O ise sanat güneşiydi. Bu konuda ondan üstü yoktur. Bizde her şey çok kolay. Ajda Pekkan benim için divadır. Alaturka müziğe pek aklım ermediği için bir şey söyleyemeyeceğim.

Selçuk Tekay

Diva, büyüğün büyüğü anlamındadır. Mesleklerinde en uç noktaya gelmiş kişilere denir. Zeki Müren bir divaydı. Günümüzde ise Türkiye’de bir diva yok.

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Bülent ErsoyEmel SayınMurat Bardakçıgerçek divaikisinin de alakası yokSafiye Ayla

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