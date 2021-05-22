Murat Ağırel: Yaşanan mülteci akınında Avrupa Birliği, Suriye'nin doktorunu, bilim insanını, sanatçısını alırken bize uyuşturucu kaçakçısı kalmış

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Kolombiya'daki Buenaventura Limanı'nda 9 haziran 2020'de ele geçirilen 5 ton kokainin geleceği adres, İzmir Limanı değil Mersin Limanı olduğunu; kayda geçen Tommy Gıda adlı firmanın da kayıtlı adresinde çalışan herhangi bir şirket olmadığını yazdı.

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından İskenderun Limanı'nda ele geçirilen 6 milyon 200 bin adet ve 1072 kilogram uyuşturucu hap operasyonunu hatırlatarak, söz konusu transit ticareti yapan şirketin Altın Atlar adlı bir firma olduğunu ve sahibinin de Suriye uyruklu olduğunu anımsatan Ağırel, Buenaventura Limanı'nda yakalanan kokainin de alıcısı görünen Tommy Gıda’nın sahibinin Suriye uyruklu odluğuna dikkati çekti.

“Firmaya adres gösterebilmek için bu şirketi kurmuşlar. Sahibi ise Suriye uyruklu Naser Tomeh. Yaşanan mülteci akınında Avrupa Birliği, Suriye'nin doktorunu, bilim insanını, sanatçısını alırken bize uyuşturucu kaçakçısı kalmış” diyen Ağırel, şu soruları yöneltti:

Asıl sorun bu firmalar ve kişiler kimler?

Önde görünenler bu kişiler de arkalarında başka kişiler mi var?

Acaba bu sadece kertenkelenin kuyruğu mudur?

Tam da Sedat Peker tartışmaları üzerine neden bu kadar uyuşturucu yakalanır oldu?

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