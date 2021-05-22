Yeni Akit yazarı: Bu çöküş ve çürüme sürecine karşı Erdoğan çok açık ve net konuşmalı, hızlı ve kararlı adımlar atmalı, beklenen budur

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ülke gündemine oturan videolarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında iktidarı harekete geçmeye çağırdı.

“Bu iddia, itham ve ifşaların ne kadar doğru veya yanlış olduğunu elbette mahkemeler tespit ve teyid edecek. Ancak bu sürece müdahale geciktikçe sadece belli siyasetçiler, bürokratlar ve medya değil esasen siyaset kurumu, devlet ve yargı çok ciddi bir yıpranma süreci yaşayacak. Hukuk devleti, sivil anayasa, insan hakları eylem planı, bütün cephelerde terörle mücadele derken konu el konulan marinalara, uyuşturucu trafiği ve kokain partilerine, tecavüz ve intihar süs verilmiş cinayetlere, devlet içinde devletleşmelere dair acı hatıraların canlandığı bir vasata dönüştü. Tarih tekerrür etmesin, derin devlet hortlamasın, siyaset ve toplum gayrı meşru ilişkilere mahkum edilmesin diyenler acilen öne çıkıp inisiyatif almalı” çağrısında bulunan Alpay, devamında şunları kaydetti:

“Çözümün adresi de yolu-yöntemi de bellidir. Yasaklara, yolsuzluklara ve yoksulluğa karşı yükseltilen mücadelede siyaseti muteber ve kudretli kıldı. Haklarındaki dehşetli iddiaları ‘biz olmasaydık marinaya mafya çökerdi’ çıkışıyla savuşturmaya çalışanlara veya ‘karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz’ türü karikatürize edici tasvirlerle bastıranlara ümit bağlamıyor toplum. Bu çöküş ve çürüme sürecine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık ve net konuşmalı, sonuç almak üzere hızlı ve kararlı adımlar atmalı, beklenen ve istenen budur.”

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