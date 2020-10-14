Yeniçağ yazarı Murat Ağırel: AKP döneminde yapılan 'dikey bahçelere' 179 milyon TL harcanmış!

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yerine 'grafiti' yapacağını duyurmasıyla başlayan 'duvar bahçesi' tartışmasına değindi. Ağırel, AKP döneminde yapılan dikey bahçeler için 2011-2020 yıllarında toplam 179 milyon lira harcandığını yazdı.

Ağırel, "AKP döneminde yapılan 'Dikey Bahçelere' ne kadar harcandığını araştırdım. Bu bahçelerin maliyeti metrekaresi 1280 TL. Toplam 44 Bin 283 Metrekare alan var. Toplam maliyeti 56 milyon 682 bin TL. Yıllık gideri ise 12 milyon TL. Toplam harcanan rakam ne kadar dersiniz? 2011-2020 imalat tutarı 56 milyon 682 bin TL. 2011-2020 bakım tutarı 123 milyon TL. Toplam rakam 179 milyon TL! 179 trilyon! Takdir kamuoyunun tabii ki." ifadesini kullandı.

Ağırel, "Ancak bu maliyetler ile neler yapılır neler. Mutlaka daha estetik daha göze hoş gelen uygulamalar yapılacaktır ancak bu para sizin bizim paramız. Ormanlar katledilirken İBB'ye 'yeşil alanlar yok ediliyor' diye ses çıkaranların tepkilerini ciddiye almıyorum. Ancak samimi eleştirilerin dikkate alınacağından eminim. Bu bakım maliyetleri sürdürülebilir değil." düşüncesini dile getirdi.

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TIKLAYIN | İstanbul'da renkli tartışma: Dikey bahçe mi, konuşan duvar mı?