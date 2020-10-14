İstanbul'da renkli tartışma: Dikey bahçe mi, konuşan duvar mı?

İstanbul’da 2010’dan beri yol kenarlarını süsleyen dikey bahçelerin yerine, grafiti desenli Konuşan Duvarlar Projesi’ne geçilmesi İstanbulluları renkli bir tartışmanın içine çekti. İBB Meclisi’nin de gündemine gelen ‘Dikey bahçe mi, konuşan duvar mı’ sorusu, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Ekrem İmamoğlu, ‘ekolojik yararı kısıtlı, ekonomik yükü ağır’ gerekçesiyle dikey bahçe uygulamasından vazgeçti. Bazı yerlerde sökülen duvar bahçelerin yerine grafiti çalışmaları yapıldı. Projenin ismi ‘Konuşan Duvarlar Projesi’ olarak açıklandı. İBB’nin aldığı karar sosyal medyada, ‘dikey bahçe mi, konuşan duvar mı’ tartışması başlattı.

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Hürriyet'ten Fatma Aksu imzalı habere göre, kimileri maliyetleri nedeniyle renkli duvarları savundu, kimi de ekolojik olduğu gerekçesiyle dikey bahçeleri. Her ikisinin de birbirinden renkli fotoğrafları tartışmaları alevlendirdi. Tartışmalar İBB Meclisi’nin de gündemindeydi.

Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı AKP'li Özlem Erol, verdiği soru önergesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Bahçeleri sökerken vatandaşa sordunuz mu” diye sordu. Sorularına, dikey bahçeler için her İstanbullu başına yıllık 1 TL’lik bakım maliyetinin çok olup olmadığını da ekledi.

Soru önergesine, İmamoğlu’ndan önce İBB Meclisi CHP Sözcüsü Tarık Balyalı yanıt verdi. Balyalı, 2011-2020 yılları arasında dikey bahçelerin alımı için 22 milyon lira, bakım tutarı içinse 68 milyon lira ödendiğini, toplam maliyetinin 90 milyon 759 bin lira olduğunu açıkladı. Balyalı, duvar bahçelere bugünkü fiyatlarla toplamda yaklaşık 180 milyon lira ödendiğini ve bu parayla 1 milyon metrekarelik yeşil alan imal edilebileceğini öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tartışmalarla ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu, sanıldığı gibi duvar bahçelerin tamamının kaldırılmadığını söyledi: “11 bin metrekaresinin bakımı, oradaki çimlerin yenilenmesi gerekiyor. Tamamının yıllık yenilenme maliyeti 12 milyon lira. Bunun 4 milyon lirası bitki, 8 milyon lirası ilaçlama gibi maliyetler. Bunu yüksek buldukları için, bozulanı düzeltmeme yoluna gidiyorlar. Her bozduğunuzu yenilemek zorunda mıyız? Kalan kısım devam edecek. Onların da yenileme zamanı geldiğinde onları de değiştireceğiz. İBB’nin görevi dağınık evi toplamak, boya badanasını yapıp ,yoluna koymak.”