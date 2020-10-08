Duvarlar renklenecek: İstanbul Büyükşehir Belediyesi peyzaj yerine grafiti sanatçılarını seçti
08 Ekim 2020 11:37
16
Duvarlar renklenecek: İstanbul Büyükşehir Belediyesi peyzaj yerine grafiti sanatçılarını seçti
26
İstanbul Büyükşehir Belediyesi peyzaj uygulamaları yerine yol kenarlarındaki duvarları sanatçılara açtı. Grafiti uygulaması Kadıköy Fikirtepe’de başladı. 200 metre uzunluğundaki duvar rengarenk oluyor.
36
Günümüz koşullarında, bahçe duvarların bakım maliyetlerinin yüksekliğine ve su tüketimine dikkat çeken İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, şunları kaydetti:
46
“Bahçe duvarların, ekonomik giderlerine karşı ekolojik faydaları tartışılır bir hal almıştır. Bu nedenle, Daire Başkanlığı olarak; bakım, onarım, yenileme maliyetleri ile su tüketimini azaltmak ve daha sürdürülebilir duvarlar oluşturmak amacıyla, dikey bahçeler için bir dönüşüm programı başlattık. Proje kapsamında, bahçe duvar uygulaması olmayan gri beton duvarları da rengarenk boyayarak kente renk katacağız.”
56
Prof. Dr Seçkin, içinde bulunulan salgın dönemde, sanatçılarımızı da desteklemek amacıyla, İstanbul’un duvarlarını tuvale döndürmeyi, çözüm yollarından ilki olarak belirlediklerinin altını çizdi.
66
“Konuşan Duvarlar” adını verdikleri proje çerçevesinde, ilk uygulamayı Fikirtepe’de başlattıklarını anlatan Seçkin, O-1 karayolu üzerinde 200 metre uzunluğundaki 2.000 metrekarelik duvar yüzeyinde grafiti resmi çalışması yapıldığını söyledi.