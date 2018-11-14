Murat Abbas, "Çok sesli festival" MIX'i anlattı: 2 gün boyunca çok farklı müzikler deneyimlenecek

T24 - Kültür Sanat



Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Murat Abbas, 16-17 Kasım'da 3'üncüsü gerçekleşecek olan MIX Festival'in bu yıl da dopdolu geçeceğini belirterek, "Konuklarımız geldiklerinde 2 gün boyunca çok farklı müzikleri deneyimleyecekler. Performansların yanı sıra katılımcılara her yönüyle dopdolu bir festival sunacağız" dedi.

Son zamanların Fransa'da en çok konuşulan elektronik müzik ikilisi Polo & Pan'ı konuk edeceklerini hatırlatan Abbas, "Son iki üç yıldır Türkiye'nin genç neslinde özellikle Belçika ve Fransız sanatçı merakı var. Polo&Pan'ın sevebi çok fazla mesela. Bu sene de MIX'in ana sahnesinde olacaklar" ifadesini kullandı.

Festivali "Cool isimlerden oluşan program" olarak yorumlayan Abbas, "Bu sene biraz daha genç kitleye ağırlık veren, daha dans edilebilir, cool isimlerden oluşan bir program hazırladık" diye konuştu.

Zorlu PSM'deki görevinin 4. yılını dolduran Abbas, T24'ün sorularını yanıtladı.



Abbas, göreve başladığı 8 Ekim 2014'ten bu yana farklı katmanlara ve farklı profillere dokunarak her kesime hitap etmeye çalıştıklarını söyledi.

Abbas, kültür sanat anlamında en çok zorlandıları senenin terör saldırıları ve darbe girişiminden dolayı 2016 yılı olduğunu ifade ederek, " 2016 yılı çok zorlu geçti. Bu süreçte ülkede olmadık şey kalmadı. Atatürk Havalimanı saldırısı oldu, Suruç'ta patlama yaşandı. Ankara'da, İnönü Stadı'nda, İstiklal Caddesi'nde patlamalar oldu. Darbe girişimi oldu. Bunları düşündüğümüzde sürreal bir şey var. Normal şartlar altında böyle bir ülkede etkinlik yapılamaz. Ancak biz çok uğraştık. Zorlu PSM Türkiye'nin en iyi korunan yerlerinden birisi. Yurtdışındaki sanatçılara teklif götürdüğümüzde bize ilk sordukları 'güvenliği nasıl sağlayacaksınız' oluyordu. Biz de tüm güvenlik imkanlarını anlatıyorduk onlara. Bu şekilde sanatçıları ikna etmeye çalıştık" dedi.

"PSM ile ilgili sanatçılara, ajanslara, menajerlerine olumsuz mektuplar yazan, e-mailler gönderenler var"

Abbas, bazı PR şirketlerinin PSM'nin konuk edeceği sanatçılarıya yönelik "kara propaganda" yaptıklarını ifade ederek, "Zorlu PSM ile ilgili sanatçılara, ajanslara, menajerlerine olumsuz mektuplar yazan, e-mailler gönderenler var. Bunların hepsini ileride kitabımda açıklayacağım. Bunların arasında sektörden tanıdıklarımız da var. Malesef çok üzücü şeyler bunlar. Bu umutsuz PR çalışmalarından dolayı, Godspeed You! Black Emperor grubunu ikinci kez getiremedik. Ne yaparsanız yapın bu olumsuz PR'ı engelleyemiyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Devletin ve yerel yönetimlerin kültür sanat etkinliklerine gereken önemi vermediğinin altını çizen Abbas bu konuda Avrupa'nın çok gerisinde kalındığını belirterek, "Bugünkü duruma baktığımızda Amsterda çok büyük bir etkinlik şehri oldu. Devletin ve belediyenin burada çok büyük teşvikleri var. Yine Barcelona'ya gittiğinizde 2 hafta arayla Primavera ve Sonar festivalleri peş peşe gerçekleşiyor. Yurt dışında nereye baksanız bu teşviklerin yapıldığını görüyorsunuz. Romanya, Macaristan, Yunanistan silkinmeye girdi. Bu tarafa baktığınızda Gürcistan dahil bir trafik oluşturmaya başladı" diye konuştu.

İstanbul gibi bir kültür şehrinin yeterince değerlendirilemediğini de vurgulayan Abbas, "Newsweek dergisinin bir kapağı vardı, 'İstancool' diye. Biz ise şu an o dönemlerin çok daha ötesine gidebiliriz. Ama böyle bir irade ve öncelik gerekiyor. Yeri geldiğinde devlet tarafına derdimizi anlatmaya çalışıyoruz ama henüz bu alanda ilerleme kaydedemedik. Halbuki devlet ve yerel yönetimler tekrar bir el atsa İstanbul 2007, 2008 gibi tekrar parlayan yıldız haline gelir" görüşünü dile getirdi.

16-17 Kasım'daki MIX Festival'in programı şöyle:

Festival Programı

Aurora – 17 Kasım Turkcell Sahnesi

BaBa ZuLa - 17 Kasım 2018 Cumartesi - Studio

Barış K - 17 Kasım 2018 Cumartesi – Studio

Cava Grande – 16 Kasım 2018 – Cuma – Studio

Emancipator Ensemble (Live) - 17 Kasım 2018 Cumartesi - Turkcell Sahnesi

Her - 17 Kasım 2018 Cumartesi - Turkcell Sahnesi

Hey! Douglas - 17 Kasım 2018 Cumartesi - Studio

Kazy Lambist - 16 Kasım 2018 Cuma - Turkcell Sahnesi

Losless - 16 Kasım 2018 Cuma - Studio

Mabbas - 16 Kasım 2018 Cuma - Turkcell Sahnesi

Monality - 17 Kasım 2018 Cumartesi – Studio

Nova Persona - 16 Kasım 2018 Cuma - Turkcell Sahnesi

Otzeki - 16 Kasım 2018 Cuma - Turkcell Sahnesi

Polo & Pan - 16 Kasım 2018 Cuma - Turkcell Sahnesi

Sevil Soylu - 16 Kasım 2018 Cuma - Studio

Sophie Hunger - 16 Kasım 2018 Cuma - Studio

Tender - 17 Kasım 2018 Cumartesi - Turkcell Sahnesi

Turkish Edits - 17 Kasım 2018 Cumartesi - Studio

Undo - 16 Kasım 2018 Cuma – Studio

Zeynep Erbay – 17 Kasım – Turkcell Sahnesi