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Kültür-Sanat

Mural festivaline teyzelerden börek desteği

Festival, 17 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapıldı

10 Eylül 2016 19:59

Kadıköy’de bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Mural İstanbul Festivali, 17 Ağustos – 7 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleşti. Etkinliğe bu yıl katılan sanatçılar arasında Chu, Ares, Tabone, Lakormis ve The Writer Material yer aldı. Festival boyunca sanatçılara teyzelerin çay ve börek getirmesi ise organizasyona renk kattı.

CNN Türk’ün haberine göre, Mural İstanbul Festivali, Kadıköy Belediyesi tarafından 2012 yılından beri organize ediliyor ve Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı ilk uluslararası etkinlik olma özelliğini taşıyor.

2012 yılında Yeldeğirmeni’nde başlayan festivalde şimdiye kadar 30 yabancı, 10 İstanbullu sanatçıyla 30’a yakın bina cephesi renklendirildi.

Bu yıl festivale verdiği destek nedeniyle Kadıköy Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin önemli projelerinden olan “12 Yıldızlı Şehir” sertifikasını da aldı.

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