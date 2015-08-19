Murakami’nin çalışma odasına göz atmak ister misiniz?

Dünyaca ünlü Japon yazar Haruki Murakami çalışma odasının görüntülerini kişisel web sitesinde hayranlarıyla paylaşmaya başladı. Yazar, çalışma masasındaki ilginç detaylarla ilgili ufak bilgiler de veriyor.

Taraf gazetesinin Guardian’dan derlediği habere göre; yazar, harukimurakami.com adlı kişisel internet sitesinde hayranlarına çalışma odasına göz atma imkânı sağlıyor. Murakami’nin çalışma odasında, yazara ait ilginç objeler bulunuyor.

Görsel bir turla gezintiye çıkılabilecek Murakami’nin çalışma odası ve masasında karikatürlü bir mouse pad, porselen biblolar ve üzerlerinde yazarın kendi sözlerinin yer aldığı pek çok obje bulunuyor. Bu arada hayranları tarafından gizemli bulunan bazı objelerle ilgili açıklamalar da yapmış Murakami. Örneğin çalışma masası üzerindeki İsviçre bayrağı işlemeli kupa için, “Neredeyse her gün kullandığım kahve kupamı İsviçre seyahatim sırasında almıştım. Bu basit tasarımlı bardak bir anda dikkati üzerine çekiyor ve göz alıyor, biliyorum” diyor ünlü yazar.

Kurşun kalemleri ve o kalemleri saklamak için kullandığı Miles Davis işlemeli bardaklar içinse “Kurşun kalem kullanmayı çok seviyorum. Her birinin sürekli tıraşlanmış olmasına da dikkat ediyorum. Kalemlik olarak kullandığım bardaklar, ABD’deki kalabalık bir alışveriş merkezi tarafından iyi bir müşteri olduğum için hediye edilmişti. Üzerindeki tasarımlar ise çok sevdiğim Miles Davis’in Cookin’ and Relaxin’ albümüne ithaf edilmiş.

Yazarın masasının üzerindeki beysbol figürünün hikayesi ise şöyle: “Bu küçük biblo Japon beysbol oyuncusu Yasuhiro “Ryan” Ogawa’ya ait. Tuttuğum, Yakult Swallows takımının başarılı ve genç oyuncusu… Gördüğünüz üzere Ogawa’nın bir takma adı var: Ryan. Genç oyuncu bu ismi ABD’li ünlü beysbolcu Nolan Ryan’dan alıyor. Bunun sebebiyse figürde görüldüğü gibi Ogawa’nın da Ryan gibi topu fırlatırken sol bacağını havaya kaldırması.”