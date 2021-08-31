Munzur Vadisi Milli Parkı ve Bingöl’deki orman yangını 3. gününde

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı ve Bilgöl’ün Yaylıdere ilçesinde çıkan orman yangını 3 gündür sürüyor. Dün kontrol altına alınmasının ardından yeniden alevlenen Munzur Milli Parkı ve Yaylıdere ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkiye’nin alan bakımından en büyük ikinci, fauna ve flora bakımından en zengin birinci milli parkı olan Munzur Vadisi'nin 30'uncu kilometresindeki Fırtına Veli mevkisinde önceki akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle dün sabah kontrol altına alındı. Ancak yangın, şiddetli rüzgarın de etkisiyle yeniden alevlendi. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüleri, Munzur Arama Kurtarma, Tunceli ile Ovacık Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra gönüllü vatandaşlarla birlikte toplam 100 kişilik ekibin karadan müdahale ettiği yangına, 2 söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan 80 personel de bölgeye gönderildi. Dağlık bölgeye ulaşan askerler, ekiplerle birlikte alevlere müdahale ediyor.

Bingöl’deki yangına çevre illerden takviye ekip gönderildi

Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 28 Ağustos günü öğle saatlerinde yangın çıkan orman yangını Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan da takviye ekipleri gönderildi. 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla 100 kişilik ekip karadan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki helikopter de havadan alevlere müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarında 3’üncü güne girildi. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.

Munzur Vadisi ve Yaylıdere'de arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yer ekipleri, yangına müdahalede zorluk yaşıyor.

Dağ keçileri yangından kaçıyor

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçilerinin yangın nedeniyle bölgeden kaçtığı görüldü. (DHA)