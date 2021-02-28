Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Aksoy: Ali Kemal Özcan’ın atama kriterlerini bile yerine getirdiği meçhul

Yenilenen İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan ile görüşmeye giderek HDP'lilere “Yerel seçimlerde tarafsız kalın” çağrısında bulunduğu mektubu açıklayan Ali Kemal Özcan'ın profesör unvanı alması tartışmaları devam ediyor. Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Mustafa Aksoy, "Profesörlük atamalarında doçentlik sonrası eserler geçerli olup Özcan'ın bir kitap bölümü, bir kitabı vardır. Atama kriterlerini bile yerine getirdiği meçhul.” görüşünü bildirdi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Ali Kemal Özcan, hakkında olumsuz görüş bildiren jüri sayısını iki değil, bir kişi olduğunu söyledi. 2007'den beri uluslararası yayınının olmadığını kabul etti.

Saymaz yazısında, "Özcan, İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nde siyaset felsefesi dalında yüksek lisans ve siyaset sosyolojisi alanında doktora yaptığını belirtiyor. Kitabına ve makalelerine yapılan uluslararası atıfların yaklaşık 330 olduğunu kaydetti." ifadesini kullandı.

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