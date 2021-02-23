Sözcü yazarı Saymaz’dan Öcalan’ın mektubunu Ali Kemal Özcan’a: Profesörlük mektubun ödülü müydü?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan ile görüşmeye giderek HDP'lilere “Yerel seçimlerde tarafsız kalın” çağrısında bulunduğu mektubu açıklayan Ali Kemal Özcan'ın profesör unvanı almasına jürideki iki akademisyenin karşı çıktığını yazdı. Saymaz, "Profesörlük mektubun ödülü müydü?" diye sordu.

Saymaz yazısında, "Bir akademisyenin jüriye sunduğu görüş şu şekilde: 'Adayın 2007'den sonra yayınlamış olduğu hiçbir uluslararası yayını yoktur. 2017 ve 2018 yılları arasında iki kongre bildirisi vardır. 2018'deki kongre bildirisi ortak yazarlıdır ve Özcan'ın katkısı belirsizdir. İkinci yazar konumundadır. ‘Kandil'in İntiharı' isimli bir çalışması ve 2017'de yayınladığı ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Sosyolojik kavram, yöntem ve tekniklerin sınırlı kullanılmış olduğu görülmektedir. Eserler yorumlama ve gündelik tartışmalara işaret etmektedir. Diğer önemli bir husus, adayın son derece politik ve sığ bir alanda kalmış olmasıdır. Verdiği dersler kuramsal değil, daha çok yorumsama ağırlıklıdır. Ortak çalışma kültürüne uzak olduğu ve ortak bilimsel projeler içerisinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sosyoloji Derneği'ne üye olduğunu beyan etmesine karşın sosyolojik hiçbir toplantı ve kongreye katılmadığı görülmektedir. Profesörlük kadrosuna atanacak bir adayda günlük dergi, gazete, ulusal hakemli makaleler kadar uluslararası dergilerde yayın yapması ve proje üretmesi beklenir. Adayın yürütmüş olduğu yüksek lisans ve doktora tezi bulunmamaktadır.' İnsan merak ediyor. Profesörlük, mektubun ödülü müydü?" ifadesini kullandı.

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