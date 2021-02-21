Öcalan’ın HDP’lilere “tarafsızlık” çağrısı yaptığı mektubunu açıklayan Ali Kemal Özcan: 20 Haziran’dan sonra görüşebilsem 16 vatandaşımız ailesiyle birlikte olurdu

23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan ile görüşmeye giderek HDP'lilere “Yerel seçimlerde tarafsız kalın” çağrısında bulunduğu mektubu açıklayan Ali Kemal Özcan, Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

“Eğer o gün Öcalan ve Ali Kemal Özcan dinlenseydi, İstanbul'u Binali Yıldırım kazanmış olurdu. Madem tahmin yapıyoruz, değil mi? Bugün 16 kişi ölmemişti” diyen Özcan, “Öcalan'ın dediği çıkmış olacaktı. Kürtlerin tarafsız kalması ile iki cephenin birbiriyle uğraşması devam edecekti. Kim kazanıyorsa “Helal olsun” denilecekti. Kürtler niye bu işe alet olsun?” ifadelerini kullandı.

Saymaz’ın, “20 Haziran 2019'dan sonra görüşebildiniz mi?” sorusuna, “Görüşebilsem 16 vatandaşımız ailesiyle birlikte olurdu” diye yanıt veren Özcan, “Neden görüştürmediler?” sorusuna da, “Onu bilemem. Onu görüştürmeyenlere soracaksınız” diye yanıt verdi.

Öte yandan Özcan, İmralı'ya "Devlet izniyle gittiğini ifade ederek, "Devlet var ortalıkta" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yönelttiği “Bu çocuklar için çağrı yapılmasını neden istemediniz?” sorusu için “Aynen öyle!” diyen Özcan, “Kılıçdaroğlu'nun siyaset tarzına bir sürü eleştirim var. Ama bu cümlesi doğru. Bu cümlesi tarihidir” diye konuştu.

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